Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

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Лидеры сошлись во мнении, что важно продолжать контакты по данной теме на различных уровнях. О чем еще говорили политики?

Ситуацию в Нагорном Карабахе Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщили в Кремле, речь шла об обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

Стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях. Кроме того, президент России выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой — Днем памяти жертв геноцида армян.