«Агрессивные заявления»: Додон не исключил вооруженного обострения в Приднестровье

Фото, видео: Демидецкий Вениамин / ТАСС; 5-tv.ru

По его словам, это произойдет, если Кишинев согласится на дестабилизацию обстановки с подачи союзников.

Власти Молдавии не самостоятельны в своих решениях и будут действовать так, как подскажут их кураторы с Запада. В том числе и при выстраивании отношений с Россией. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил бывший президент республики Игорь Додон.

Политик не исключил, что в регионе может обостриться обстановка, если Кишинев с согласия союзников пойдет на дестабилизацию в Приднестровье.

«Мы видели очень непростые, яркие, агрессивные заявления со стороны наших соседей, со стороны украинцев на довольно высоком уровне, что они готовы войти в Приднестровье. Без официального заявления, официального приглашения со стороны Кишинева, Украина на эту провокацию, скорее всего, не пойдет», — заявил политик.

По мнению Игоря Додона, выйти из СНГ нынешним властям Молдавии вряд ли удастся, процесс этот не быстрый. И членом Евросоюза в ближайшие 10 лет республике тоже не стать.