Киев решительно требует вступления в НАТО, несмотря на несоответствие критериям

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Закрыть глаза на некоторые моменты предложил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Киев не просто хочет в НАТО, а требует немедленного вступления. Крайний срок — конец этого года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Альянс должен прямо сейчас признать, что у его страны особый путь, а потому для нее надо сделать исключение и закрыть глаза на несоответствия всем условиям.

Уже на ближайшем саммите НАТО в июле Украина хочет получать ясное письменное заявление союзников. В Белом доме в ответ заявили, что двери НАТО, конечно, открыты для новых членов, но решение все-таки принимают не в Вашингтоне.