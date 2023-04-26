Совфед РФ одобрил закон о пожизненном заключении за госизмену
Фото: Анна Майорова / ТАСС
На рассмотрение Госдумы также вынесли поправку, которая включает пожизненный срок за терроризм.
Совет Федерации на заседании одобрил закон о пожизненном заключении под стражу за государственную измену. Исходя из этого, в статью 57 Уголовного кодекса РФ «Пожизненное лишение свободы» приняты поправки.
Теперь гражданина, которого обвиняют в госизмене, могут приговорить к тюремному сроку, который будет длиться до конца жизни.
Ранее суд в Москве отправил в СИЗО заместителя начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология» Дмитрия Кичу. Его подозревают в госизмене. Как выяснило следствие, мужчина передавал данные в иные государства.
Скорее всего, это была информация, переплетенная с российскими технологиями, потому что подозреваемый был сотрудником предприятия, в котором велась разработка охотничьих и спортивных винтовок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожизненное заключение может грозить за терроризм в РФ. Эту поправку вынесли на рассмотрение Госдумы.