«Высокий сезон»: где в России можно отдохнуть с турецким комфортом?

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Один из самых популярных курортов — Сочи, но есть много нюансов.

Российские курорты пока не могут конкурировать с турецкими ни по инфраструктуре, ни по вместимости, ни по другим показателям. Даже несмотря на то, что цены на заграничный отдых растут как на дрожжах, туристы из РФ продолжают раскупать путевки. Об этом рассказала заведующая кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Юлия Проценко.

В интервью изданию URA.RU она отметила, что хорошей туристической инфраструктурой сегодня располагает Краснодарский край. Место №1 по популярности у отдыхающих — Адлерский район города Сочи. Там и обустроенные пляжи с гостиницами, и круглогодичный курорт «Роза хутор» на Красной поляне. Но возможности этих мест не резиновые.

«Из-за того, что курорт один, он перенасыщен туристами в высокий сезон, что опять поднимает цены на туры и размещение», — пояснила эксперт.

Что касается курортных мест вблизи Азовского моря и в Крыму, то там ситуация обстоит более печально. Современных отелей с хорошим сервисом по пальцам пересчитать, и отдых в них влетит в копеечку. Отсюда и высокий спрос на заграничный отдых. В той же Турции, к примеру, есть предложения на любой вкус и кошелек.

Неплохие варианты также предлагают Тунис, Марокко, Египет, но отдых там сегодня небезопасен, заключила Проценко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что номера в отелях Сочи на лето уже распроданы.