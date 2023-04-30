Дмитрий Колдун о жене: «Ее привезли мне в качестве приза. Я жениться не собирался»

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Многие участники проекта променяли свои отношения на мимолетные интрижки в рамках телешоу. Колдун, наоборот, остался верен любимой и до сих пор находится в счастливом браке.

Певец Дмитрий Колдун рассказал, что во времена «Фабрики звезд» продюсеры передачи привезли ему будущую жену в качестве приза. Комментарий артист дал корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, посвященном 20-летию музыкального реалити-шоу.

Дмитрий признался, что ему было трудно в течение двух месяцев круглосуточно сидеть в замкнутом пространстве на «Фабрике звезд». Нелегко разлука давалась и его девушке, которая находилась в Минске.

«У меня на тот момент уже была девушка, с которой я встречался. Ее даже привозили в качестве приза мне на „Фабрику звезд“. Я тогда даже прослезился. Я жениться не собирался. В принципе, не только тогда. Мне ее привезли из Минска, сняли нам в гостинице номер, и мы там веселились», — поделился Колдун.

О романах на «Фабрике звезд» ходят легенды. Во время передачи многие участники проекта бросили своих прежних партнеров ради отношений с оказавшимися рядом коллегами.

Дмитрий Колдун не в их числе. Со своей женой Викторией он знаком еще со школьных времен. Пара воспитывает двоих детей. Самый тяжелый период в их отношениях настал, когда случилась пандемия. Поскольку супруги все время были вместе на самоизоляции, они стали ссориться по мелочам.

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