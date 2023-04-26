В кафе хорошо, а дома лучше: рецепт домашней шаурмы от шеф-повара

Фото, видео: www.globallookpress.com / ELENA SIKORSKAYA; YouTube / IVLEV CHEF

Иногда хочется съесть что-то простое, но при этом по-настоящему вкусное. Сразу же на ум приходит горячая и сочная шаурма. Можно ли приготовить еще лучше, чем это делают профессионалы?

Одним из самых распространенных уличных блюд всегда была шаурма. Ароматное, горячее и манящее яство, завернутое в тонкое тесто лаваша покорит сердце каждого любителя вкусно поесть. Но можно ли приготовить шаурму самостоятельно, при этом обойти умелых шарманщиков в мастерстве? Конечно! И о том, как это сделать, рассказал шеф-повар Константин Ивлев на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

Лаваш — 1 штука;

Куриные бедра — 80 граммов;

Тимьян свежий — 1 пучок;

Салат айсберг — 20 граммов;

Огурец свежий — 40 граммов;

Редис — 2 штуки;

Петрушка (базилик) — 5 граммов;

Майонез — 20 граммов;

Сладкий чили соус — 15 граммов;

Растительное масло — 30 миллилитров;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль/перец — по вкусу.

Способ приготовления:

С самого начала нужно пожарить куриные бедра. Для этого добавляем небольшое количество растительного масла в сковороду, после чего кидаем в нее измельченный чеснок. Как только сковородка немного нагреется, кладем внутрь куски куриных бедер (предварительно освобожденных от костей). Добавляем соль и перец по вкусу.

Далее следует заняться соусом. Майонез соединяем с соусом сладкого чили и тщательно перемешиваем в отдельной миске.

Теперь займемся овощами. Зелень нарезаем очень мелко, а редиску режем небольшой соломкой. Огурец можно нарезать кубиками, а томаты лучше брусочками.

В середине процесса жарки курицы добавляем в нее сливочное масло, оно подчеркнет вкус блюда и дополнительно насытит мясо.

Дожидаемся, пока бедра обжарятся до готовности. Вытаскиваем их и разрезаем на средние кусочки.

Теперь наступает самая интересная часть — заворачиваем будущую шаурму. Для этого нужно расправить лаваш на столе, обмазать его соусом (не слишком обильно, стоит помнить о том, что овощи тоже дадут свой сок) и положить салат айсберг. Теперь все имеющиеся у нас ингредиенты аккуратно кладем в лаваш. Заворачиваем его привычным способом.

Осталось только обжарить шаурму с двух сторон, а потом наслаждаться любимым блюдом. Приятного аппетита!

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