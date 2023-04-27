Череда издевательств: в Екатеринбурге пытались жестоко расправиться с ребенком

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Сотрудники полиции проверяют информацию.

На улице Евгения Савкова в Екатеринбурге несовершеннолетнюю девочку выкинули из окна квартиры, залив перед этим глаза перцовым баллончиком, пишет URA.RU.

По данным источников издания, медики предполагают, что перед этим злоумышленники пытались изнасиловать ребенка. На момент приезда скорой помощи 17-летнюю девочку вытолкнули из квартиры. В телефоне у пострадавшей села батарея, она успела написать только одно сообщение с просьбой о помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают характер противоправных действий. Личности виновных пока не установлены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, собачник распылил перцовый газ в лицо шестилетней девочке из-за замечания.