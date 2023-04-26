Огонь охватил один их самых популярных ТЦ в Курске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ ; 5-tv.ru

В момент пожара в здании находились люди.

Десятки пожарных подразделений Курска минувшей ночью были подняты по тревоге. В городе загорелся один из самых популярных торговых центров. Пожар произошел в магазине одежды, очевидно, в системе вентиляции. Огненные капли падали с потолка.

В это время в здании еще находились люди. Пожарная сигнализация сработала сразу, но очевидцы сообщают, что некоторые запасные выходы оказались закрыты.

Впрочем, с огнем справились быстро. Его потушили сами работники еще до приезда спасателей.