Нагиев заговорил о депрессии после творческого отпуска: «Состояние гадкое»

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Даже активный образ жизни не может спасти от хандры. Здесь важно отношение к жизни.

Российский актер Дмитрий Нагиев впервые за долгое время сделал публичное заявление. Ранее артист не появлялся в общественном пространстве, потому что взял творческий отпуск. Лишь иногда он мелькал в медийном поле, чтобы опровергнуть слухи о переезде из России.

На этот раз Нагиев прервал молчание и дал интервью журналу Men Today. Там он рассказал про свой нынешний образ жизни. В последнее время актер увлекся беговым спортом. Когда-то ему было сложно пробежать даже пять километров, а теперь артист способен бегать целых десять за 46 минут. При этом энергии у Нагиева все равно остается достаточно, ведь он любит активность.

«Поговаривают (но я им не верю), что у меня „шило в одном месте“. Я не понимаю, что они имеют в виду, ведь так весело всегда бежать, думать, спорить, играть», — рассказал актер.

Несмотря на любовь к спорту, депрессивные мысли все равно посещают знаменитость. Однако он старается их откинуть куда подальше. От жизни Нагиев берет максимум и умеет наслаждаться каждым мгновением.

«Любое депрессивное состояние — гадкое. Я это знаю, а если предупрежден, то вооружен. А еще я знаю, что лучше, чем вот эта секунда, в твоей жизни может и не быть. Поэтому наслаждайся конкретно ею», — рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Дмитрия Нагиева по поводу рождения внука.