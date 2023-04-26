Звезду турецкого сериала «Ветреный» Акына Акынезю заметили в Москве

Фото: Instagram* / akinakinozu

Преданные фанаты выяснили настоящую причину визита актера в Россию.

Поклонники популярной драмы «Ветреный» заметили актера Акын Акынезю в одном из ресторанов Москвы. Они сначала не поверили, что такое возможно, а потом начали строить догадки, почему он находится в столице, пишет StarHit.

«Да ну не-е-ет. К нам сейчас мало кто ездит из звезд. А вообще…» — пишут фанаты в социальных сетях.

После этого они стали делать предположения, в чем же истинная причина приезда Акына в Россию. Выяснилось, что звезда находится в Москве по рабочим вопросам, а в заведении он сидел с менеджером и директором по контенту IVI Иваном Грининым. Очевидно, что поклонников в скором времени ждет новый проект с участием Акына, а сами съемки могут пройти в России.

А пока одни расстраиваются, что не увидели знаменитость, другие уже нашли способ повидаться с любимой звездой. Онлайн-кинотеатр проведет конкурс среди зрителей, в котором они могут выиграть поездку в Турцию. Уже там завидный холостяк пригласит одну из счастливиц на ужин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкий актер Али Эрсан Дуру провел день в Москве.

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