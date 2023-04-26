В международном розыске по делу Навального* об экстремизме находятся 11 человек

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Скандальный блогер в ходе очередного судебного заседания заявил, что в отношении него возбудили «террористическое дело».

В международном розыске по делу блогера Алексея Навального* о создании экстремистского общества находятся 11 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Басманного суда Москвы.

«Расследование дела в отношении Навального касается экстремистского сообщества. По нему в международном розыске находятся 11 человек», — привел собеседник слова представителя следствия.

Стало известно также, что инстанция рассматривает ходатайство следствия с требованием ограничить Навального в сроках ознакомления с материалами дела. Заседание по ходатайству представителя следственного комитета сделали непубличным, чтобы пресса не смогла нарушить тайну процесса.

В рамках заседания Навальный заявил, что в отношении него было возбуждено «террористическое дело», однако не стал раскрывать дополнительных подробностей и деталей. Источник уточнил, что дело представлено в 195 томах.

О новом уголовном деле в отношении блогера стало известно в октябре 2022 года. Об этом сообщил его защитник в суде Вадим Кобзев. По словам адвоката, дело об экстремизме в отношении Навального расследуется давно, а новое было объединено с прошлым в единое судопроизводство.

Блогер Алексей Навальный был признан виновным в неоднократных нарушениях условий испытательного срока, которое было назначено ему по делу «Ив Роше». Во время нахождения блогера в Германии, где он проходил лечение, требование о явке для регистрации в его отношении было заморожено. Однако после выписки скандалиста из немецкой клиники «Шарите» ему направили уведомление о необходимости исполнять свои обязанности. Навальный, более двух недель свободно передвигавшийся по ФРГ, уведомление проигнорировал и пропустил явку 23 октября. Блогер связался с ФСИН лишь в ноябре 2020 года, но не назвал объективных причин для пропуска явки на регистрацию.

Навальный был объявлен в розыск из-за невозможности установить его точное местонахождение. 14 января ФСИН Москвы сделал заявление о намерении задержать блогера. Арест состоялся 17 января в аэропорту «Шереметьево», по возвращении интернет-знаменитости в РФ. 2 февраля столичным Симоновским судом было принято решение о замене условного наказания Навальному реальным. Навальный был помещен в исправительную колонию № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покровом на срок два года и восемь месяцев.

В отношении Навального также расследуются дела о хищении пожертвований ФБК***. По данным СК, блогер потратил часть средств на личные нужды во время руководства организацией. Также 20 февраля был завершен процесс по делу о клевете Навального по отношению к ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко. Суд выписал блогеру штраф в размере 850 тысяч рублей. Причиной разбирательств послужил комментарий Навального к видео, на котором ветеран поддержал поправки в Конституцию РФ. Кроме того, после оскорбления судьи в отношении Навального было возбуждено уголовное дело по статье о неуважении к суду. Алексей отказался признавать вину и заявил, что уголовное преследование в его отношении является политически мотивированным.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель профсоюза «Альянс врачей»** Анастасия Васильева призналась в сексуальных домогательствах со стороны Навального.

* — Признан иноагентом, внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента



*** — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021