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В подконтрольных Украине районах полным ходом идет патриотическая работа.

Главам военно-гражданских администраций (ВГА) на территориях Украины поручено провести мероприятия по дискредитации России. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, распоряжение, которое должно отвлечь общество от плохих настроений, отдано офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Более того, ВГА было поручено усилить патриотическую работу в подконтрольных районах.

До этого украинские боевики также готовили провокации в Сумской области ради того, чтобы в западных СМИ вновь развернулась медиакампания по дискредитации армии РФ и был веский повод инициировать заседание Совета безопасности ООН с соответствующими обвинениями в отношении Москвы.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, когда власти ДНР и ЛНР обратились за помощью. Активизировавшийся киевский режим продолжал обстреливать мирные кварталы республик Донбасса, в связи с чем Россия решила оказать им военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Киев готовил провокацию с химоружием в Сумской области.