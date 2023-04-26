Ушла в Страстную неделю: Садальский вспомнил о загадочной смерти Ларионовой

Фото: Нетелев Роберт / ТАСС

Свою кончину супруга Николая Рыбникова супруга словно предчувствовала.

Актер и журналист Станислав Садальский вспомнил необычные обстоятельства смерти народной артистки РСФСР Аллы Ларионовой — выдающейся супруги другого советского кумира, Николая Рыбникова, не стало 23 года назад, во время Страстной недели Великого поста.

«Она умерла в ночь на 25 апреля после обширного инфаркта. Умерла во сне — так же, как и Коля Рыбников», — отметил Садальский в своем микроблоге.

Удивительным в этой истории было и то, что даже свою кончину звезда встретила во всеоружии, завив кудри и надев сеточку на волосы. Внешний вид всегда имел большое значение для Ларионовой. Прическа, макияж и сногсшибательный наряд — перед публикой актриса появлялась только при полном параде. Такой же, красивой и ухоженной, спасатели обнаружили актрису в ее квартире через шесть часов после смерти.

Причем свой скорый уход муза Николая Рыбникова предчувствовала. Как отмечает Садальсккий, буквально незадолго до этого она потеряла сознание в самолете, летев на гастроли. Оказавшаяся рядом тогда актриса Нона Мордюкова предложила Ларионовой нитроглицерин, а Валентина Титова — снять парик, чтобы легче было дышать. Но и здесь артистка была не готова потерять лицо.

«Никогда! Умирать, так в парике», — вспомнил Садальский слова Аллы Ларионовой.

По слова журналиста, который тоже был знаком с легендой, не любила она и быть кому-то должной, потому и помощь не принимала даже от самых именитых поклонников.

«Наина Ельцина предлагала ей помощь, как и многим, очень многим другим артистам, но Алла отказалась, скромно жила на свою маленькую пенсию, чуть больше пятисот рублей. Жила трудно, часто болела, страдала за свою младшую дочь от Рыбникова Аришу, которая спивалась, старшей, от Переверзева, гордилась», — отметил Садальский.

Алла Ларионова — одна из выдающихся актрис советской эпохи. Всеобщее признание принесла ей главная роль в фильме режиссера Исидора Анненского «Анна на шее» (1954) — картина стала лидером кинопроката середины 1950-х годов, получив вместе с тем приз «Золотая оливковая ветвь» на Международном кинофестивале в Италии. Талант звезды покорил даже самого Чарли Чаплина, мечтавшего снять ее в своей картине, но не сложилось.

Тем временем общественность пристально следила и за личной жизнью кумира, ведь ей достался один из самых завидных женихов в актерской среде — Николай Рыбников. Для коллег актер был непростым человеком, со звездной болезнью. Но к ногам Ларионовой был готов бросить целый мир, как и достать звезду с неба для их общей дочери Арины. Свою преданность супруге он хранил до самого конца, а через десять лет после этого, в 2000-м, не стало и самой Ларионовой.

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