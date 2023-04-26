Валентине Талызиной срочно требуется сиделка: «Воровку не надо!»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

С чем связаны особые запросы народной артистки РСФСР?

Звезда советского кинематографа и народная артистка РСФСР Валентина Талызина нуждается в хорошей сиделке. Об этом она рассказала в интервью для программы на одном из федеральных каналов.

Знаменитости сейчас уже 88 лет, но она все еще в строю — при возможности выходит на сцену любимого театра — имени Моссовета — где служит целых 65 лет. В частности, не пропустила 100-летие культурного учреждения. Все бы ничего, но артистку подводят ноги после пережитого инсульта.

Из-за этого последние несколько лет передвигаться приходится с помощью инвалидной коляски. Это очень осложняет жизнь народной любимицы в быту — без помощницы в доме никак. Сейчас актриса пытается найти подходящего человека, и первый встречный — для нее вариант. Требования звезды к потенциальной сотруднице ужесточились после того, как ее коллегу и подругу Наталью Фатееву обокрала ее же домработница из Средней Азии.

Проникнувшись этой историей, Валентина Илларионовна твердо решила, что будет брать на работу россиянку, хоть и против граждан других государств ничего не имеет. Но лучше сто раз перестраховаться, считает она. Тем более, что в доме действительно есть ценные вещи. Особенно дороги ее сердцу награды, полученные за профессиональную деятельность.

«У меня есть что воровать — Золотой орел — две штуки… <…> Мне воровку не надо. Надо проверять паспорт, где жила, где прописана, кем работала. Вообще все распотрошить», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Наталье Фатеевой не везет с помощницами по дому.