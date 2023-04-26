Москва примет меры, если Хельсинки не решит вопрос с недвижимостью РФ

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До сих пор ситуация не разрешена, хотя российская сторона уже показала, что с этим нельзя медлить.

России придется принять ответные меры, если Финляндия продолжит игнорировать ситуацию с квартирами, находящимися в пользовании Российского центра науки и культуры (РЦНК). Об этом заявили в МИД РФ.

Уточняется, что сейчас вопрос не решен, хотя Москва уже направила в МИД Хельсинки запрет на действия в отношении земельного участка и здания РЦНК в столице республики.

«Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу еще не получено. В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры», — приводит РИА Новости заявление МИД.

В апреле финская служба судебных приставов установила ограничения в отношении здания РЦНК в Хельсинки и ряда квартир, в которых живут сотрудники центра. Запрет был обоснован необходимостью исполнения санкционных правил Евросоюза.

Позже появилась информация, что арест российского имущества в Хельсинки был отменен. Тогда эти действия объяснили тем, что не нашли достаточных оснований для изъятия собственности. Однако почему на самом деле запрет резко отменили? Ранее 5-tv.ru публиковал ответ на этот вопрос от финского журналиста Кости Хейсканена.