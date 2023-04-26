Потерпели неудачу: Запад не смог повлиять на российский авиапарк

Немецкий журнал Wirtschaftswoche не заметил изменений в воздушном пространстве России после введения санкций

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Германские СМИ доказали, что недружественные страны недооценили решимость России.

Данные о полетах над Россией показали, что санкции не повлияли на загруженность ее воздушного пространства. К такому выводу пришли обозреватели немецкого журнала Wirtschaftswoche.

Как отмечают авторы статьи, сравнение числа российских рейсов в апреле 2022 года и в конце марта 2023 года показало, что существенных изменений не произошло. По данным портала мониторинга полетов Flightradar24, движение внутри России не пострадало.

Западные страны были убеждены, что три четверти парка авиации России производится в США, Канаде или странах ЕС. Но Запад не до конца оценил возможности и решительность Москвы, пишет издание. Президент РФ Владимир Путин одобрил экспроприацию принадлежащих Западу самолетов и их быстро перерегистрировали в России.

А запчасти для самолетов мы можем получать через посредников: Казахстан, Узбекистан, Турцию и другие страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЕС больше не хочет вводить санкции против России.