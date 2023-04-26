Потенциально рекордный год: номера в отелях Сочи на лето уже распроданы

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Туроператоры сообщают, что продажи в 2023 году идут на 15-20% лучше по сравнению с прошлым годом.

Растет интерес к нашим курортам, причем среди самих россиян. Туроператоры говорят, этот год может стать рекордным для внутреннего туризма.

В сочинских отелях на лето уже раскуплены все недорогие номера. Для бронирования доступны в основном люксы. Туроператоры предлагают искать варианты в менее популярных локациях. Или же отправиться в Крым или Адлер — там места еще есть.

Повышенный спрос и в других регионах — на Байкале, Алтае и в Приморье. Уже выкуплено больше трети летних предложений. Продажи идут на 15-20% лучше, чем в прошлом году.