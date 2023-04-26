«Провалили все»: как американцы отреагировали на планы Байдена переизбраться Сегодня, 14:26 3 Американцы негативно отреагировали на решение Джо Байдена баллотироваться на второй срок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

Действующий американский лидер в основном получил язвительные комментарии на свое решение. Чего же хотят жители США?