Боевикам зенитки не нужны! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

ВСУ замаскировали свои орудия в лесу, однако это не спасло из от расчетов самоходок «Гиацинт-С».

Военнослужащие ВС РФ каждый день наносят чувствительные удары по ВСУ в рамках спецоперации по защите Донбасса. Противника теснят бойцы всех видов войск. 5-tv.ru собрал лучшие кадры боевой работы российских военных за день в одном видео.

Так, в Минобороны РФ опубликовали кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С». В ролике они уничтожают замаскированные в лесу зенитки ВСУ на одном из направлений в зоне спецоперации. Уточняется, что стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на дистанции около 15 километров.

Также в российском оборонном ведомстве показали видео с подготовкой мобильных подразделений, созданных для огневой поддержки десантников ВДВ. Их задача — помочь наступающим подразделением при штурме и на наиболее опасных участках боя.

В рамках тренировки на полигоне расчеты выезжали на огневые рубежи на автомобилях «УАЗ-Патриот Пикап», в кузовах которых были установлены автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберные пулеметы «Корд». Из них они вели огонь по мишеням, после чего стремительно меняли позиции.

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