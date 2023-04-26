Украина потребовала от НАТО предоставить план по вступлению до конца года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Benoit Doppagne; 5-tv.ru

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба считает, что члены альянса должны признать, что у Киева особый путь, а потому для него надо сделать исключение и закрыть глаза на несоответствия требованиям.

Киев не просто хочет в НАТО, а требует от альянса решительных действий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подробно перечислил, что и когда должны сделать союзники.

Например, подписаться под четким планом по вступлению в блок. И признать, что у Украины особый путь, а потому для нее надо сделать исключение и закрыть глаза на несоответствия требованиям альянса. Причем сделать все это нужно на ближайшем саммите в июле и уж точно не позднее этого года. В Белом доме в ответ заявили, что двери НАТО, конечно, открыты для новых членов, но решение все-таки принимают не в Вашингтоне.