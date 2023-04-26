Российская артиллерия под Кременной плотным огнем отодвигает ВСУ вглубь обороны

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Боевики посылают в атаку группы диверсантов, но все подобные попытки обречены на провал.

В Луганской республике не стихают артиллерийские дуэли. Украинские формирования пытаются атаковать позиции российских войск. В ответ укрепрайоны ВСУ накрывают плотным огнем, отодвигая противника все дальше в глубину обороны. Отчаявшись, боевики посылают вперед группы диверсантов, но все подобные попытки обречены на провал. В этом убедился Дмитрий Зименкин, он передает с линии огня.

Противнику под Кременной не только не дают никаких шансов для прорыва, но его постепенно отодвигают ближе к Северску.

Каков быт российских воинов на передовой и как они отдыхают после выполнения боевых заданий — смотрите в репортаже.