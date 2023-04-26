Волочкова посмеялась над мужем домработницы из-за его дохода: «А что плохого?»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Балерина сделала свою карьеру сама, поэтому не видит ничего плохого в том, чтобы женщина получала больше денег, нежели ее возлюбленный.

Балерина Анастасия Волочкова, которая сделала домработницу Лолу еще и своим PR-директором, рассказала об уровне ее доходов. По словам знаменитости, теперь женщина зарабатывает больше своего мужа Рустама. Мужчина, кстати, тоже проживает в доме балерины, супруга получила новую должность на его глазах.

«Она процент получает с того, что приносит мне деньги. А что плохого? Я вчера посмеялась уже и Рустаму сказала, что твоя жена зарабатывает больше чем ты», — поделилась балерина в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Знаменитость отметила, что Лола, работая на двух должностях, ни капельки не устает. Ей и уборка особняка, и общение с людьми по вопросам организации мероприятий или интервью для Волочковой доставляет лишь удовольствие. Как раз благодаря Лоле удалось разобрать в телефоне 258 сообщений, которые не могли обработать предыдущие PR-директоры. А там, оказалось, было много стоящих предложений, которые балерина упустила.

Волочкова счастлива, что в лице домработницы обрела нужного и ценного работника. В качестве благодарности за работу она поселила ее с мужем у себя в имении. Следом туда же перебралась и родная сестра Рустама, которая родила сына. Кроме того, сейчас там живет и вторая сестра мужчины с мужем. Она также успела родить дочку.

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