О способности любить: на ММКФ показали фильм про Специальную Олимпиаду в Казани

На ММКФ показали фильм про Специальную Олимпиаду в Казани

Фото: Кадр из к/ф «Дайте мне победить», реж. Мария Финкельштейн, Светлана Музыченко, 2023 г.

Спортивному движению в этом году исполнилось 55 лет. Россия участвует в соревнованиях с 1990 года.

В рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) впервые был показан документальный фильм про Специальную Олимпиаду в Казани под названием «Дайте мне победить». Режиссерами картины стали Мария Финкельштейн и Светлана Музыченко.

«Этот фильм об испытании на способность любить, сочувствовать, прощать и верить», — сказано в аннотации на сайте фестиваля.

Картина рассказывает о жизни спортсменов с особенностями интеллектуального развития.

«Общество старалось закрыть их за высокими заборами спецучреждений и забыть без надежды, без права на будущее. Все изменилось, когда в их жизнь пришел спорт. Этот фильм об испытании на способность любить, сочувствовать, прощать и верить», — сказано в аннотации на сайте фестиваля.

Специальная Олимпиада прошла в Казани с 22 по 28 января 2023 года. Движению в этом году исполнилось 55 лет, а Россия участвует в соревнованиях более 30.

ММКФ проходит с 20 по 27 апреля. На фестивале представлены порядка 200 работ из 60 стран. В основной конкурс вошли 12 фильмов, два из которых российские.

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