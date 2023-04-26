Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

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Сегодня энергии будут бушевать. Как не дать им выбить себя из колеи?

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 26 апреля?

К среде энергии раскочегарятся. Скорости настолько повысятся, что кого-то это может выбить из колеи. Если знаете, что можете выйти из себя, то постарайтесь максимально контролировать себя в этот день.

Совет дня: не принимайте в среду быстрых и эмоционально окрашенных решений. Если чувствуете, что вас несет, устройте себе одинокую пешую прогулку. Лучше на природе. Долгая ходьба остужает ум и успокаивает сердце.

Предостережение дня: среда неблагоприятна для начала лечения и вообще для посещения больниц. Постарайтесь перенести визиты к докторам на другое время — если, конечно, это не экстренный случай.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.