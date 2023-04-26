Может полакомиться фастфудом: как Утяшевой удалось сбросить 32 килограмма

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Прославленной гимнастке после рождения первенца пришлось пересмотреть пищевые привычки, набить не одну шишку, похудеть, а потом вновь забеременеть и набрать. Но как ей удалось найти идеальный способ?

Прославленная в прошлом гимнастка, а сейчас телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как ей удалось похудеть на более чем 30 килограммов.

В 37 лет знаменитость может похвастаться идеальной фигурой. Но ради такого тела ей пришлось пройти тернистый путь. Ведь она дважды достаточно сильно поправлялась: в первый раз на 32 килограмма, а после — на 18 килограммов.

Так, на три десятка килограммов она поправилась, вынашивая сына Роберта. А спустя два года она уже носила под сердцем дочку Софию и набрала 18 килограммов. Чтобы вернуть былую форму, пришлось кардинально заняться питанием и пересмотреть рацион. Конечно, без ошибок не обошлось. Из-за незнания у Утяшевой появилась анемия (синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов — Прим. ред.).

«Однажды я решила, что веган и узнала, какая анемия „прекрасная“ вещь. Тогда нужно было снять все с первого дубля, а у меня все плывет перед глазами. Получается, что человек все-таки хищник, а я думала, что я птичка», — вспомнила Утяшева на кулинарном мастер-классе.

Но все же смогла найти золотую середину для себя. Теперь сохранять фигуру ей помогает строгая диета и спорт. Однако Ляйсан порой может позволить себе полакомиться чем-нибудь сладким, к примеру, любимым тортом раз в две недели или фастфудом.

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