«Вывод на 120 миллионов долларов»: Захарова высмеяла фейки Госдепа о ней

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Официальный представитель МИД РФ тонко намекнула американским властям на абсурдность опубликованной ими информации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подняла на смех свою «биографию», которую опубликовал Госдеп США. Американское правительство сделало это, поздравив российского политика с Международным днем многосторонности и дипломатии во имя мира. По словам Захаровой, она, исходя из материала, стала первым российским дипломатом с персональной страницей на сайте Госдепа США.

«Я единственный руководитель пресс-службы МИДа в мире, у кого есть персональная страница на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав: моей Родины — России — и вот теперь еще и США», — отметила Захарова в авторской колонке для «Известий».

«Новый жанр» обошелся США в 120 миллионов долларов, добавила Захарова. Она также призвала Госдеп вспомнить о настоящей лжи в дипломатии. Например, о пробирке с якобы биологическим оружием, которым тряс с трибуны в ООН бывший госсекретарь США Колин Пауэлл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американцы попросили Джо Байдена признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами нового президента США.