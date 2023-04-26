Онкобольной дедушка Ханде Эрчел скончался после смерти ее матери от рака

Фото: Instagram* / handemiyy

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» подтвердила, что ее родственник умер из-за онкологического заболевания. Сейчас от него же страдает ее маленькая племянница.

В семье турецкой актрисы Ханде Эрчел случилось горе — умер ее онкобольной дедушка. Это случилось вскоре после смерти мамы знаменитости от рака, пишет Starhit.ru со ссылкой на турецкие СМИ.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» подтвердила информацию о потере дедушки. Мужчина скончался на 84-м году жизни в больнице города Бондырма. Ханде Эрчел опубликовала фото с ним в личном блоге.

Мама актрисы умерла от рака в 2019 году. Дочь тяжело переносила потерю родного человека. В каждую годовщину смерти мамы Ханде Эрчел делится трогательными воспоминаниями о ней.

В прошлом году рак выявили и у племянницы турецкой актрисы. Когда девочке поставили диагноз, ей было всего два года. Сестра Ханде тогда рассказала, что с ее дочерью все хорошо. Малышка проходит курс лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Ханде со своим супругом решили усыновить ребенка, который потерял родителей после землетрясений в Турции.

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