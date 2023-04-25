«Наш припасенный козырь»: названы задачи новых танков «Армата» в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Российские боевые машины на поле боя отрабатывают действия по особому технологическому противнику типа НАТО.

В СМИ появились сообщения о начале использования российской армией новых танков «Армата» в зоне проведения спецоперации. Доктор военных наук Константин Сивков рассказал изданию URA.RU, для чего боевые гусеничные машины были направлены на фронт.

По словам эксперта, танки «Армата» с необитаемой башней, произведенные на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, должны стать достойным соперником технике НАТО на Украине — немецким Leopard 2 и британским Challenger.

«Если говорить о сопротивлении НАТО в целом, то, это, конечно, да [наш припасенный козырь]. Что касается применения „Арматы“ на территории Украины сейчас, то цели для нее особой нет, за исключением десятков новейших западных танков Leopard 2A6 и Challenger», — прокомментировал Сивков.

Академик отметил, что даже новейшие образцы западной техники сильно уступают «Армате» по техническим характеристикам. Эксперт уточнил, что новые российские танки будут использоваться в зоне СВО вкупе с Т-90М. По его словам, отечественная техника будет образовывать некие группы на поле боя, в которых «Армата» будет выполнять роль командирского танка.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ применяют на Украине «Аллигаторы» с ракетами «Изделие 305».