Подозреваемой в убийстве младенца в туалете «Ласточки» избрали меру пресечения
Подозреваемую в убийстве новорожденного сына в туалете «Ласточки» арестовали
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; Telegram / mmtproc; 5-tv.ru
Ранее женщина рассказала на допросе, что родила ребенка в санузле и зарезала ножницами.
Суд в Москве арестовал женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного сына в туалете электропоезда «Ласточка», который курсирует по МЦК. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Меру пресечения избрал Лефортовский районный суд. Прощение следствия было одобрено.
«С участием представителя Юго-Западной транспортной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года», — заявили в прокуратуре.
Женщине предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».
Ранее 5-tv.ru показал видео, на котором подозреваемая в убийстве новорожденного дает показания. Женщина рассказала, что родила ребенка в электропоезде и затем зарезала его ножницами.