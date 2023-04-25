Подозреваемой в убийстве младенца в туалете «Ласточки» избрали меру пресечения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; Telegram / mmtproc; 5-tv.ru

Ранее женщина рассказала на допросе, что родила ребенка в санузле и зарезала ножницами.

Суд в Москве арестовал женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного сына в туалете электропоезда «Ласточка», который курсирует по МЦК. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Меру пресечения избрал Лефортовский районный суд. Прощение следствия было одобрено.

«С участием представителя Юго-Западной транспортной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года», — заявили в прокуратуре.

Женщине предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Ранее 5-tv.ru показал видео, на котором подозреваемая в убийстве новорожденного дает показания. Женщина рассказала, что родила ребенка в электропоезде и затем зарезала его ножницами.