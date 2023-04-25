Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Глава МИД РФ четко дал понять — инициатива по безопасной транспортировке зерна зашла в тупик.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подход Запада, и в частности США, к реализации зерновой сделки несерьезен. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Лавров рассказал, что накануне генсек ООН Антониу Гутерриш передал на имя главы РФ Владимира Путина письмо, содержащее переписку между руководителем ООН и руководителем страны-члена ООН. Он выразил надежду на то, что его содержание не стало достоянием общественности, ведь в ином случае «это будет не очень прилично».

«Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами», — прокомментировал он.

Лавров отметил, что ООН принимает усилия для решения вопроса с полноценной реализацией инициативы и пытается найти подход к государствам, принявшим антироссийские санкции. Однако, по его словам, страны Запада в настоящее время не стремятся выполнять рекомендации Гутерриша о пакетном подходе к экспорту продовольствия с Украины и из России.

Глава МИД РФ добавил, что получил от главы всемирной организации письмо, содержащее идеи по полномасштабной реализации зерновой сделки. Он подчеркнул, что изучит предложенные им положения, которые подразумевают содействие вывозу зерна из украинских портов и «снятие препон», которые были созданы Западом.

Ранее 5-tv.ru писал, какова была реакция международного сообщества на выступление Сергея Лаврова в ООН.