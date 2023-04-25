Самолет Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мар

Фото: Северо-Западной транспортной прокуратуры

По факту случившегося проводится проверка. Что известно о пассажирах рейса?

Пассажирский лайнер компании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мар. По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, организовавшей проверку в связи с инцидентом, пострадавших нет.

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов», — также подчеркивалось в заявлении.

Известно, что лайнер совершал перелет из Архангельска в Нарьян-Мар. Всего на борту находились 38 человек, четверо из которых — члены экипажа.

В настоящий момент самолет находится в аэропорту посадки. В пресс-службе транспортной прокуратуры отметили, что инцидент произошел еще 21 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возгорании лайнера Fly Dubai в момент взлета в аэропорту Катманду.