Американский певец и актер Гарри Белафонте умер на 97-м году жизни

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Соратник Мартина Лютера Кинга — младшего скончался у себя дома. Что произошло?

Певец, король жанра калипсо, актер и борец за права чернокожих Гарри Белафонте скончался в своем доме в возрасте 96 лет.

«Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность», — сообщила газета The New York Times.

Гарри Белафонте умер дома в Манхэттене.

Певец родился в 1927 году в Нью-Йорке. Белафонте прославился благодаря исполнению карибской музыки. Гарри был соратником активиста Мартина Лютера Кинга — младшего, который боролся за гражданские права чернокожих в США.

Король карибской музыки стал одним из первых афроамериканцев, которые добились успеха в Голливуде. Гарри Белафонте удостоился всех четырех престижных наград в области искусства. Он выиграл «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тонни».

Гарри Белафонте снялся в кинокартинах «Мир, плоть и дьявол», «Ангел Левин», «Бремя белого человека». На его счету еще множество других проектов.

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