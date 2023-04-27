Панайотов признался в походах к косметологу и применении SMAS-лифтинга

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Первый раз 38-летний певец обратился к омолаживающим процедурам три года назад.

Певец Александр Панайотов минимум два раза в год посещает косметолога. Об этом 5-tv.ru он рассказал на форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023».

Артист признался, что периодически делает процедуру SMAS-лифтинга, при которой ультразвук проникает в глубокие слои кожи, тем самым стимулируя выработку коллагена для эффекта омоложения.

«Это все максимально безболезненно. <…> Это как замена подтяжки круговой, та болезненная процедура. Операция, восстановление, а здесь все здорово», — поделился Панайотов.

По мнению артиста, молодым людям с 25 лет стоит задумываться о посещении косметологов. Сам же 38-летний певец первый раз обратился к омолаживающим процедурам всего три года назад. Панайотов подметил, что при выборе специалиста он сначала обратил внимание на внешний вид самого косметолога.

«На дне рождения своей подруги увидел косметолога, который мне понравился чисто внешне. То есть у него было идеальное лицо, у него были правильные черты лица, пропорции, не одной морщины. Тем более он моего возраста. Я подумал, как круто, что такое качество кожи у человека. Как здорово. Я узнал, что он косметолог и пошел к нему», — поделился своей историей певец.

По мнению Панайотова, с омолаживающими процедурами, главное, не переборщить.

«Нужно иметь хороших, адекватных и правильных людей в своем окружении, которые тебе шепнут на ушко: «Харэ!» — подметил артист.

Кроме того, для хорошего внешнего вида певец старается высыпаться, правильно питаться, а также заниматься спортом.

Ранее 5-tv.ru писал, как Панайотов страдает от проблем с питанием.