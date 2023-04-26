Влетит в копеечку: сколько Прилучный заплатит за роды жены

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Актер выбрал самый дорогой тариф в элитном московском роддоме.

Российский актер Павел Прилучный заплатит около полутора миллионов рублей за роды жены Зепюр Брутян. Такое предположение сделал сайт Teleprogramma.pro, основываясь на стоимости услуг клиники, в которой часто видели девушку.

Речь идет об элитном московском роддоме. По информации издания, Прилучный согласился оплатить самый дорогой VIP-пакет услуг, чтобы роды прошли в максимально комфортной обстановке.

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Некоторое время назад Зепюр призналась, что у нее начался «период гнездования». По словам актрисы, ей хочется обустроить дом, чтобы создать малышу максимальный уют.

«Ох уж этот период гнездования в ожидании baby. Кому это знакомо?» — спрашивала подписчиков Брутян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена актера Павла Прилучного пожаловалась на серьезную проблему.

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