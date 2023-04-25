«На тройку я прожил жизнь»: какими высказываниями запомнился Владимир Жириновский

Фото: www.globallookpress.com / State Duma Russia

Выдающийся политик прославился не только своей деятельностью, но и хлесткими высказываниями, которые продолжают вспоминать и после его смерти.

Выдающийся российский политик Владимир Жириновский 25 апреля мог бы отметить свой 77-й день рождения, но его не стало 6 апреля 2022 года. Память о нем недавно была увековечена монументом на могиле на Новодевичьем кладбище. В умы многих людей врезались его пророческие слова и харизматичные фразы, сказанные во время публичных выступлений. 5-tv.ru вспомнил главные из них.

«Я могу, конечно, заткнуться и сидеть молчать, но это будет не публичная политика», — выражал свои взгляды Жириновский.

Политик при жизни отмечал, что его стоит любить таким, какой он есть, и задумывался о своей смене — был уверен, никто на целой планете не сможет занять его место.

«Мне ни одного сменщика на всей планете Земля не подготовит никто!» — заявлял лидер ЛДПР.

Он сравнивал политику с семьей, где что-то бывает по любви, а что-то по расчету, и призывал воспитывать у молодежи отвращение к коррупции, называя жен и дочерей «главными провокаторами» злоупотребления положением.

«Все, что я хотел в жизни, не получилось. Нет у меня ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь», — с сожалением однажды признался он.

Жириновский всегда отличался особенным, своим патриотизмом. Он любил страну, и обещал защищать граждан России. Одна из его фраз даже украсила основание памятника на его могиле.

«Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям», — именно эти слова Жириновский хотел сказать при встрече с Богом.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. Последние свои дни он провел в больнице, куда попал с коронавирусом и 75% поражением легких. У политика начал развиваться сепсис, и держалась высокая температура. Врачи боролись за жизнь лидера либерал-демократической партии, однако болезнь оказалась сильнее.

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