Актер Валерий Николаев объяснил важность донорства крови: «Это неоценимо»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin; 5-tv.ru

В наши дни работа волонтеров еще больше стала цениться обществом.

Актер Валерий Николаев назвал доноров крови благородными людьми. О важности их дела артист рассказал в ТРК «Щелковский», где 20 апреля прошла акция, приуроченная к национальному Дню донора.

«Доноры крови — особенные люди, потому что они делают это на регулярной основе. Они сознательно приняли такое решение — сдавать кровь. Если мы вспомним, что каждая сдача крови, которая примерно 450 миллилитров, может спасти трех человек, то это очень важно», — объяснил Валерий Николаев.

Актер отметил, что во время проведения специальной военной операции донорство крови приобрело еще более важный характер. Ведь эта процедура сможет помочь российским военнослужащим.

«Действительно, таких людей надо ценить, уважать. Привлекать их к тому, чтобы они еще больше рассказывали о том, как это полезно для человека, который сдает эту кровь. И как это неоценимо полезно для тех, кто в ней нуждается», — отметил Николаев.

Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, а женщины — не более четырех. При этом интервал между сдачами должен составлять не менее 60 дней.

Акцию, приуроченную к национальному Дню донора, провели Автономная некоммерческая организация Агентство поддержки социально-значимых проектов «Инфосоцпроект», Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке Международного союза пациентов и ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Кульминацией дня стал концерт с участием Кати Лель, Антона Зацепина, Маши Вебер и других.

Ранее 5-tv.ru писал, как жители Петербурга присоединились к акции в День донора крови.