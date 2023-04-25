«Обязательно вернусь»: Ольга Бузова готовится к свадьбе в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица поделилась с фанатами фотографиями из отеля и банкетного зала.

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова нашла место для свадьбы в Сочи. Артистка поделилась с фанатами видами на банкетный зал, который украшен растениями и гирляндами. Интерьер и атмосфера заведения пришлись ей по душе, передает Газета.ру.

Также певица выложила фотографии из отеля, в котором остановилась, и призналась, что хочет сыграть свадьбу в этом месте.

«Я обязательно еще к Вам вернусь. И выйду там замуж», — написала Ольга в своем личном блоге.

Бузова сообщила, что даже смогла отдохнуть один день. Она призналась, что ценит такую возможность, особенно, когда приходится работать в режиме нон-стоп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова похвасталась роскошным кольцом на красной дорожке концерта «Новый МУЗон». Фанатов шокировало то, что певица надела украшение на безымянный палец.