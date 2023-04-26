Не менее 83 сектантов в Кении уморили себя голодом ради встречи с Иисусом

Фото, видео: Reuters / MONICAH MWANGI; 5-tv.ru

Большая часть жертв деструктивного культа — дети.

В Кении около ста человек добровольно уморили себя голодом ради «встречи с Иисусом». Большая часть погибших последователей религиозного культа — дети.

Тела участников тоталитарной секты, которой руководил некий пастор Пол Макензи Нтенге, обнаружила полиция в тропическом лесу на побережье Индийского океана. Территория площадью более 300 гектаров оцеплена.

По требованию лидера сектантов люди отказывались от еды, чтобы быстрее «попасть к богу». Организатор массового самоубийства арестован.

Сейчас правоохранители и сотрудники миссии Международного комитета Красного Креста ищут еще около сотни адептов деструктивного учения.