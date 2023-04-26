Звездопад: вслед за Такером Карлсоном популярного телеведущего уволил CNN

CNN уволил одного из своих самых узнаваемых телеведущих Дона Лемона

Фото, видео: Reuters / LUCAS JACKSON; 5-tv.ru

Похоже, громкие уходы американских телезнаменитостей связаны со стартом предвыборной гонки.

В США, похоже, в связи со стартом предвыборной гонки начали повально увольнять популярных телеведущих.

Влиятельный среди консервативных медиа телеканал Fox News объявил: Такер Карлсон больше не будет вести вечернее ток-шоу. Официально о причинах увольнения руководство холдинга не объявляло.

СМИ обсуждают несколько версий. Возможно, Карлсона убрали из эфира в рамках внесудебного соглашения с канадской Dominion — производителем машин для голосования.

О подтасовках с помощью этих устройств, которые помогли Байдену выиграть выборы у Трампа три года назад, ведущий тогда же объявил в прямом эфире. Теперь ему это припомнили. Fox News был вынужден выплатить компенсацию канадцам 787 миллионов долларов.

А оплот демократических СМИ — телеканал CNN — уволил одного из самых узнаваемых ведущих Дона Лемона, за его скандальные слова о республиканке Никки Хейли, которая может составить конкуренцию на выборах Трампу.