Фото, видео: Alexander Welscher / ТАСС; 5-tv.ru

Мартин Херем считает, что проблемы маленьких прибалтийских государств связаны с тем, что «Россия — большая и могущественная страна».

Эстония объявила своей целью развал России. Об этом в открытую заявил Мартин Херем — командующий эстонскими силами обороны.

По словам военного, все проблемы маленьких прибалтийских государств, а также их союзников (Польши и прочих) в том, что «Россия — большая и могущественная страна».

Соответственно, в Таллине считают, что наиболее благоприятный для Запада исход конфликта на Украине — это распад России на целый ряд мелких государств.

По некоторым данным, в Эстонии — при участии НАТО — уже создаются формирования, которые попытаются реализовать задуманное американскими стратегами.