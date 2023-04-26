Опасная схема: как уберечь ребенка от общения с педофилами с соцсетях

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Несовершеннолетняя жертва находит в общении со злоумышленником то, чего так не хватает в реальной жизни — дружбу, любовь и поддержку. Но чем может обернуться подобный диалог?

Эксперты рассказали 5-tv.ru, как уберечь ребенка от педофилов в сети и как действовать, если ваша дочь или сын уже подпали под влияние злоумышленника.

Эксперты уверяют, что каждый второй в детстве в той или иной степени подвергался насилию: кого-то пытались догнать, потрогать, прижать, но не каждый пострадал. Все потому, что взрослые учили несовершеннолетних быть бдительными, ведь говорят: предупрежден — почти вооружен. Детей важно предупреждать о внешней опасности, особенно сегодня, когда она стала намного ближе — переместилась в личные гаджеты, социальные сети и мессенджеры.

Психолог Ирина Смолярчук уверяет: чем позже ребенок начнет пользоваться различными девайсами, тем осознаннее будет его понимание их опасности. Родителю в любом случае будет полезным рассказывать, как работает система сетей и что она может в себе таить. Что на самом деле под ником 13-летнего Васи может быть взрослый человек с расстройством психики, а у родственника дяди Пети глаз дергается после пережитого в детстве домогательства, что педофилы — это не дядьки с клыками, а любой непримечательный человек из окружения.

«Для ребенка самое большое понимание опасности — это телесная боль. Он споткнулся, почувствовал, как на коленке формируется шишка, испытывает болевой синдром. Вот в этом месте ему полезно рассказывать, кто такие педофилы, чтобы у него в головном мозге это связалось с рисками для жизни», — поделилась психолог.

По словам Смолярчук, основная детская потребность — это дружба, а педофилы, будучи хорошими психологами, умело восполняют этот дефицит. Предлагая разные темы для обсуждений, они прощупывают слабые места ребенка, ведь там, где возникает эмоциональный отклик, формируется привязанность.

«Ни один ребенок, который получает в семье ласку и поддержку, никогда в жизни с незнакомым человеком не станет сближаться, потому что эту потребность в любви и абсолютном принятии он удовлетворяет в безопасной семейной среде», — объяснила она.

Эксперт сообщила, что семейная среда, критикующая и не поддерживающая детей, провоцирует у «отверженных» огромный риск оказаться в лапах педофила, а также попасть в секту или быть завербованным. Поэтому теплая домашняя атмосфера и родительские наставления могут спасти жизнь отпрыска.

«Родители должны предупреждать, где нужно быть бдительным, что нельзя заходить в лифт с чужаком, что, заходя в подъезд, нужно десять раз оглянуться, что нельзя вступать в переговоры с незнакомыми людьми никогда в жизни, что в случае преследования нужно не убегать в подъезд, а выходить, наоборот, в публичное место, в массовое место. Об этом все родители, которые включены в жизни детей, рассказывают им», — отметила Смолярчук.

Психолог объяснила, что существует два признака, по которым можно понять, что ребенок уже находится под опасным влиянием. Первый — это отказ от коммуникации, замкнутость и контроль за личными вещами и телефоном, в частности. Второй — чрезмерная открытость и некая окрыленность.

«Когда он заручился поддержкой вот этого самого мнимого интернет-друга, который ему говорит: „Да я тебя спасу от твоего папы-алкоголика, я тебя научу, как общаться с матерью-истеричкой, которая тебя бьет подзатыльниками“. Вот в этом месте как раз ребенок чувствует свою безнаказанность, вседозволенность, заручается поддержкой этого взрослого друга и начинает себя вести провокационно», — добавила эксперт.

Педофилы, в свою очередь, вступают с ребенком в игру, где первый запрещает рассказывать об их общении родителям, а второй с удовольствием хранит их тайну. Злоумышленник начинает всеми способами давить на младшего друга, предупреждать об опасности со стороны родителей, об их желании подчинить его.

«И ребенок, получив оттуда поддержку, с удовольствием в эту игру играет. Во-первых, с точки зрения детской психологии, иметь секреты это, в общем, заводит ребенка, заводит его в игру. Он закрывает несколько своих потребностей. Это потребность в игре, потребность в конфиденциальности, потребность обмануть родителей. Но еще у него есть свои взрослые секреты, взрослые друзья. Это потрясающая схема для того, чтобы завладеть психикой, доверием ребенка», — объяснила психолог.

Подпавшие под влияние дети прекрасно понимают, что раскрытие тайны обернется для них проблемой дома. Они опасаются, что родители начнут проводить расследование и сделают их виновными в дружбе с незнакомцами. Страх наказания вызывает у них вполне естественную защитную реакцию, и они начинают обманывать, скрывать и замалчивать, подчеркивает эксперт. Ведь там, где нет доверия, обязательно будет ложь.

Юрист Тимур Матвеев рассказал, как стоит действовать родителями, которым стало известно об опасном общении их ребенка. По его словам, самым верным решением будет обращение в правоохранительные органы со скриншотами переписки и другими доказательствами. Информации о социальных сетях следствию будет достаточно, чтобы установить личность педофила.

«Даже фотографии половых органов какого-то обнаженного характера будут являться основанием для проведения проверки, и если подтвердится, что указанное лицо направляло ребенку несовершеннолетнему такою информацию в виде фото, то будет лицо привлечено к ответственности», — уточнил он.

Тимур Матвеев заключил, что для закона абсолютно не важно, знал ли злоумышленник о возрасте собеседника. Как правило, интернет-педофилы — это незнакомцы с отклонениями, жаждущие сексуального контакта с несовершеннолетними. Своих жертв они ищут в социальных сетях и мессенджерах, где существует мнимая анонимность. Однако для полиции, подчеркивает юрист, выявить преступника в интернете никогда не составит труда.

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