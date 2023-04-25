Алла Манилова покидает пост замминистра культуры РФ

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С чем связано решение и кого теперь назначат на эту должность?

Заместитель министра культуры России Алла Манилова покидает свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что Манилова покинула должность по собственной инициативе. Решение связано с новым назначением — она теперь будет работать в Государственном Русском музее. Манилову назначили генеральным директором учреждения.

Между тем пост заместителя министра культуры РФ займет глава «Росконцерта» Андрей Малышев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новым руководителем Пушкинского музея стала Елизавета Лихачева. Соответствующий приказ подписала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

До этого Лихачева 17 лет работала в московском Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А. В. Щусева. При ней не только выросла посещаемость музея, но он также вошел в список одних из самых популярных музеев столицы.