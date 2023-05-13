Я филонил: композитор Алексей Романоф так и не окончил среднюю школу

Фото, видео: Личный архив Алексея Романоф; 5-tv.ru

В перестроечный период очень часто менялись учителя в школе, поэтому единственным законченным образованием у него оказалось только музыкальное.

Алексей Романоф рано повзрослел: уже с 13 лет он начал гастролировать, поэтому ему часто приходилось прогуливать школу. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Певец и композитор пошел в музыкальную школу достаточно поздно — в девять лет, его сразу взяли в третий класс. Очаровал он преподавателей исполнением фортепианной сонаты «Турецкое рондо» Моцарта.

«Сразу скажу, что больше я ничего не выучил. Конечно, я учил, но лучше всего, так сказать, как пианист, хотя пианист я так себе, играю, конечно же, „Турецкое рондо“ до сих пор», — смеется Романоф.

По признанию музыканта, из-за гастролей в раннем возрасте ему часто приходилось прогуливать музыкальную школу. За неделю до выпускного экзамена об этом узнали его родители.

«Со мной был серьезный разговор, такой прямо очень серьезный. И за три дня мне пришлось выучить экзаменационную программу. Но зато аплодировали все в конце стоя, потому что говорили: «Боже, это Романоф — Бах. Потому что я забывал что-то, импровизировал, потом у меня значит вспышка, я обратно возвращался в Баха», — с улыбкой на лице вспоминает композитор.

Как признается Романоф, музыкальное образование — единственное оконченное. Аттестат об основном общем он так и не получил, потому что «филонил». По воспоминаниям певца, в перестроечный период очень часто менялись учителя в школах.

«И каждый приходил и начинал со своего чего-то учить. А то, что мы учили до этого, его уже не интересовало. Все хорошие педагоги ушли в лицеи новомодные и гимназии. Поэтому приходилось крутиться: кто как мог, так и крутился», — делится Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

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