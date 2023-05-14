Алексей Романоф впервые уехал на гастроли в 13 лет, подделав подпись матери: «Позвонил уже из Керчи»

Алексей Романоф признался, что впервые уехал на гастроли в 13 лет, подделав подпись матери

Фото, видео: Личный архив Алексея Романоф; 5-tv.ru

Певец и композитор известен общественности как создатель группы «Винтаж».

Российский певец и композитор Алексей Романоф впервые уехал на гастроли в 13 лет, подделав подпись своей матери. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Певец родился в многодетной семье, в которой был старшим ребенком. Как иронизирует сам Романоф, на нем были отработаны родительские ошибки.

«Я схлопотал по полной. Потом на старших вешаются собаки, младшие дети», — рассказывает композитор.

Тем не менее певец благодарен родителям за то, что они не ограничивали его свободу. По признанию композитора, с пяти лет он самостоятельно передвигался на метро, чтобы посетить различные секции.

«В 13 лет я впервые уехал на гастроли и позвонил маме уже из Керчи. Сказал: «Мам, я написал заявление на имя директора школы, расписался, как твоей росписью расписываюсь». Она сказала: «Да, сынок, давай, зарабатывай», — с улыбкой на лице вспомнил Романоф.

Певец и композитор известен общественности как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, как Алексей Романоф отпраздновал 45-летие.