Актриса Ольга Кабо отказалась от иска к экс-супругу по разделу имущества

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Пара развелась в 2020-м, спустя три года после того, как глава семейства объявил себя банкротом.

Российская актриса Ольга Кабо отказалась от иска к бывшему мужу, бизнесмену Николаю Разгуляеву. О том, что экс-супруги не будут делить совместно нажитое имущество в судебном порядке, стало известно из информационной базы московских судов общей юрисдикции.

Ранее источник 5-tv.ru сообщал, что Кабо планировала через суд получить 50% доли. С мужем актриса развелась в 2020 году. Ранее, в 2017-м, Разгуляев был признан банкротом. В решении о разводе было указано, что его имущество, которые было нажито совместно с Ольгой, будет подлежать реализации в рамках дела о банкротстве.

Имущество тогда перешло к некому А. Л. Рапопроту, который проходил единственным кредитором в деле о банкротстве. Кабо не получила ни процента компенсации за реализацию совместной собственности и запросила 50% от общей стоимости совместного имущества. Размер полной суммы не уточнялся.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд выписал актера Павла Прилучного из квартиры экс-супруги Агаты Муцениеце.