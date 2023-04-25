Подтянула веки и вставила имплант: Меган Маркл уличили в пластической операции

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Новое видео с женой принца Гарри появилось в Сети. Подписчики оказались в шоке от обновленного образа герцогини.

Жена принца Гарри Меган Маркл отказалась приехать на коронацию Карла III, но все-таки смогла привлечь к себе внимание. Издание New York Post сообщает, что девушка появилась в блоге своего знакомого фотографа Мисана Харриамана. И внешний вид Маркл вызвал бурное обсуждение среди подписчиков.

Увидев новое видео, часть фоловеров пришла к мнению, что герцогиня посетила пластического хирурга. Они предполагают, что Меган подтянула себе веки, устранила силикон из губ, сделала липосакцию щек и вставила имплант в подбородок. Поклонники считают, что девушка хочет придать себе более «голливудский образ», чтобы начать сниматься в серьезных проектах.

Фанаты обратили внимание и на то, что девушка изменила себе прическу и осветлила волосы. Меган наполовину афроамериканка и часто об этом напоминает. Хейтеры упрекнули Меган в том, что она забывает свои корни.

Некоторые из пользователей обратили внимание и на глаза супруги принца, они стали светло-орехового цвета. Это можно объяснить контактными линзами. Между тем новый образ Маркл стал напоминать имидж Кейт Миддлтон. Это вызвало подозрение, что герцогиня зачем-то имитирует внешность супруги принца Уильяма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл ответила на слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма.