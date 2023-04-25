«Нам никто не нужен»: жена Гуфа ответила на его заявление о помощи после развода

Жена Гуфа Юлия Королева резко ответила на его заявление о помощи после развода

Супруга знаменитого рэпера впервые прокомментировала из развод. Кажется, она не намерена расходиться тихо и мирно.

Танцовщица и модель Юлия Королева отреагировала на слова Гуфа о том, что он будет помогать ей и их общей дочери Тине после развода. В своей социальной сети она указала, что помощь нужна, в первую очередь, ему самому и попросила лишь об одном — держаться подальше.

«Как здорово, что нам после всего, что мы пережили за последние два месяца ***** (вообще — Прим. ред) никто не нужен», — прокомментировала Королева.

Сообщая о разводе Гуф сразу поспешил отметить, что благодарен супруге за ребенка и не собирается отрекаться от него. По его словам, он готов быть рядом с семьей всегда, но, кажется, модели уже не так интересно его общество.

Жена Гуфа ответила на его заявление о помощи. Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

Накануне, 24 апреля, Алексей Долматов, более известный под сценическим псевдонимом Гуф, заявил о разводе со своей женой. Супруги прожили в браке чуть больше года. Весной 2022 года у них родилась дочь Тина, однако ребенок не смог удержать музыканта в семье. Общественность предполагает, что причиной развода послужили загулы и вредные привычки артиста. На протяжении нескольких месяцев за ссорами и истериками звездной пары наблюдал весь интернет.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Гуфа Айза Анохина не смогла промолчать после новостей о его разводе.

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