Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России ко Дню Победы

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Сегодня значение этого символа связано не только с Победой в Великой Отечественной войне.

В России стартовала традиционная акция ко Дню Победы «Георгиевская ленточка». В этом году она проходит в том числе и в новых регионах — Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.

За последний год значение этого исторического символа стало гораздо шире. Если раньше он был связан с гордостью за Победу в Великой Отечественной войне, то сегодня черно-оранжевая ленточка символизирует борьбу с нацизмом и доблесть всех защитников Отечества, повторяющих подвиг своих отцов и дедов.

Георгиевскую ленточку на улицах российских городов раздают более 30 тысяч волонтеров.