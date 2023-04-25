Злостный нарушитель ПДД сбил на иномарке ребенка во дворе дома в Петербурге

Фото, видео: Филиппов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

За прошлые нарушения у водителя Audi имеются 23 штрафа. И это только за год.

В Петербурге маленький мальчик попал под колеса дорогой иномарки, гуляя во дворе своего дома. За рулем Audi оказался злостный нарушитель правил дорожного движения — у него 23 штрафа за год.

Он двигался на приличной скорости и не успел затормозить рядом с детской площадкой, когда прямо под колеса выскочил четырехлетний малыш. Он был с мамой, но в какой-то момент она отвлеклась, а ребенок побежал к дому и угодил под машину.

Мать и водитель сразу же бросились к пострадавшему. У мальчика черепно-мозговая травма и переломы. Его увезли в больницу в состоянии средней тяжести.